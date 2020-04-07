У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА

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У Чернівецькій області зафіксували 25 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша кількість нових випадків хвороби зафіксована в містах Чернівці та Хотин - по п'ять, решта 15 випадків розподіляються по всій території області. Серед нововиявлених інфікованих - троє священнослужителів.

Чиновник повідомив про одужання п'ятьох людей, у яких раніше виявили коронавірус.

Таким чином, загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Чернівецькій області становить 273 особи. 16 пацієнтів одужали, 6 померли. За три тижні кількість інфікованих зросла в 90 разів.

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