У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА

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У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксували 25 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільша кількість нових випадків хвороби зафіксована в містах Чернівці та Хотин - по п'ять, решта 15 випадків розподіляються по всій території області. Серед нововиявлених інфікованих - троє священнослужителів.

Чиновник повідомив про одужання п'ятьох людей, у яких раніше виявили коронавірус.

Таким чином, загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Чернівецькій області становить 273 особи. 16 пацієнтів одужали, 6 померли. За три тижні кількість інфікованих зросла в 90 разів.

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Коронавірус і карантин
Буковина карантин COVID-19 Осачук Сергій коронавірус
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Топ коментарі
+4 belge
В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА - Цензор.НЕТ 757 Что-то поповский работодатель своих сотрудников не бережёт.
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07.04.2020 23:58
+3 Игорь Монахов
COVID 19: - Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію? (с) У Чернівецькій області зафіксували 25 нових випадків COVID-19, серед інфікованих - троє священників, - ОДА - Цензор.НЕТ 7305
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08.04.2020 00:27
+1 Alex Uzh
Такими темпами скоро ни лечить ни отпевать некому будет...
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07.04.2020 23:57
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