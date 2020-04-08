Госпіталь для хворих на СOVID-19 можуть розгорнути на стадіоні "Металіст" у Харкові, - голова ОДА Кучер

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Госпіталь для хворих на СOVID-19 можуть розгорнути на стадіоні "Металіст" у Харкові, - голова ОДА Кучер

Стадіон "Металіст" розглядається як місце розміщення пацієнтів із коронавірусом.

Про це в програмі "Віддзеркалення" на телеканалі А/ТВК 7 квітня сказав голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Ми розглядаємо зараз можливість розгорнути такий шпиталь на нашому "Металісті". Вже ми групою фахівців, спеціалістів, зокрема лікарів, інспектували стадіон. І найближчим часом ми визначимося з цим, чи зможемо ми в тих боксах, які ми там маємо, а там можна розмістити велику кількість людей, фактично зробити такий шпиталь. І на базі "Металіст", яка є в селищі Високому (на Харківщині. - Ред.), ми теж маємо можливість розмістити велику кількість людей. І ми визначаємося, чи будемо використовувати як місця для обсервації, чи це буде шпиталь", — сказав Кучер.

"Але саме на стадіоні "Металіст", це 100%, отримали підтвердження від лікарів, від фахівців, що там можна зробити, швидко розгорнути госпіталь", — додав він.

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Нагадаємо, на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки COVID-19 в Україні, 45 осіб померли, 28 - одужали. У Харківській області поки 1 випадок коронавірусу.

Коронавірус і карантин
карантин Металіст Харків Кучер Олексій COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 irenka ko
А шоб двічі не вставати там на стадіоні і закопувати будуть. Адійоти кляті!
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08.04.2020 03:15
+5 Игорь Монахов
В Украине сделано 6 385 тестов. И каждый пятый - положительный. При этом главный санитарный врач говорит о том, что большее тестов делать не стоит...

Ибо каждый пятый... Ибо тогда крайне сложно рапортовать про успехи... Ибо лучше не стоит...
пздц
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08.04.2020 02:02
+5 LIV LIV
Они там совсем охренели? По ночам температура воздуха почти нулевая, а они людей с температурой собираются на стадионе размещать. Тогда уж сразу на кладбищах, в ямах.
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08.04.2020 02:14
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