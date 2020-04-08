Напад на офіцерів поліції в Харкові розслідують як хуліганство, відпрацьовується кілька версій, - ГУНП

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Напад на офіцерів поліції в Харкові розслідують як хуліганство, відпрацьовується кілька версій, - ГУНП

Близько 20:30 6 квітня в районі вулиці Піскуновської в Харкові невідомі "вчинили хуліганські дії щодо двох працівників одного з оперативних підрозділів обласного главку і завдали їм тілесних ушкоджень".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Унаслідок події поліцейські зазнали травм і були госпіталізовані.

За цим фактом СУ ГУНП у Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296(хуліганство) та ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді тюремного ув’язнення строком до 8 років.

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Повідомляється, що слідство відпрацьовує кілька версій зухвалого нападу. З місця події вилучено речові докази. Призначено кілька судово-медичних експертиз.

Для розкриття злочину створено спеціальну слідчо-оперативну групу, встановлюються свідки події та усі обставини злочину. Оперативне супроводження здійснює Харківське управління ДВБ Національної поліції України.

Вживається комплекс заходів для розшуку та затримання осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення.

Як повідомив Суспільному начальник облуправління НПУ Валерій Сокуренко, його підлеглий (посаду і звання Сокуренко повідомити відмовився) виходив з роботи.

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"Був конфлікт, я б сказав дорожній, чи хтось чиєсь авто зачепив... Ми це ще з’ясовуємо. У нас є кримінальне провадження з цього приводу", - сказав Сокуренко.

За його даними, співробітник у лікарні, у стані середньої тяжкості, загрози життю немає.

Нагадаємо, раніше поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області.

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Топ коментарі
+22 Глеб123
Нападение на офицеров полиции в Харькове расследуют как хулиганство, отрабатывается несколько версий, - ГУНП - Цензор.НЕТ 8155
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08.04.2020 05:18
+14 Сергей Трофимов 7c913dc7
А полицейских на содержание алкоголя в крови проверили?
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08.04.2020 02:37
+13 Welt Schmerz
Мені здається, чи догралися у "старий добрий бєспрєдєл?"
Настали годинники зробити логічні ув'язнення - якщо у народу не буде сечі терпіти борошна свавілля сміття, то смороду не відстріляються зі стовбурів і не відіб'ються гумовою довбнею. Побачать, як люди знову перуть їх з особи землі та женуть статевими ганчірками, як у 2014.
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08.04.2020 03:00
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