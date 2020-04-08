"Вони помилилися з багатьох питань", - Трамп подумує припинити фінансування ВООЗ

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Президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ ухвалювала невдалі рішення в ситуації з коронавірусом COVID-19, і тому він обмірковує, у якому обсязі її слід у подальшому фінансувати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ отримує дуже великі гроші від США", - нагадав він на брифінгу в Білому домі.

Водночас Трамп нагадав, що спочатку у ВООЗ були незгодні з його рішенням закрити кордон із Китаєм, щоб стримати поширення вірусу.

"Вони помилилися з багатьох питань, здається, що вони займали вкрай прокитайські позицію", - заявив Трамп.

"Вони не оголосили вчасно тривогу. Імовірно, їм слід було почати діяти на кілька місяців раніше", - додав він.

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Тому, за словами президента, "ми подивимося, за що ми платимо (ВООЗ.- Ред.)". У зв'язку з цим він має намір "дуже рішуче припинити" фінансування діяльності цієї організації.

Пізніше, відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста про те, чи розумно в розпал пандемії коронавірусу заморожувати фінансування ВООЗ, Трамп уточнив, що поки все-таки не припиняє фінансування.

"Я сказав, що ми будемо розглядати це питання", - сказав президент США.