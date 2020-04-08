COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис. ІНФОГРАФІКА

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COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 8 квітня в усьому світі зареєстрували 1 430 141 випадок зараження коронавірусом. На першому місці за кількістю заражень залишаються США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Перемогли хворобу за цей час 301 130 осіб. Також у всьому світі зареєстрували 82 119 (74 807 на вчора) летальних випадків.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 12 895 осіб, тільки в Нью-Йорку померли 4 009 осіб. Кількість осіб, які видужали, досягла 22 224, хворих - 398 809.

В Італії за цей час захворіли 135 586 осіб. Водночас померли 17 127, вилікувалися 24 392 особи.

Іспанія повідомляє про 141 942 інфікованих. Серед них 43 208 одужали, 14 045 осіб померли.

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Найбільше летальних випадків зареєстрували в Італії, Іспанії, США та Франції.

Так, у Франції померли 10 343 особи, в Німеччині - 2016, у Великій Британії - 6171, в Ірані - 3872, в Нідерландах - 2108, Бельгії - 2035, в Туреччині - 725.

У РФ кількість заражених досягла 7497 осіб, померли - 58; у Білорусі - 861, померли - 13; в Польщі - 4848, померли - 129; в Молдові - 1056, померли - 22; в Угорщині - 817, померли - 47; в Румунії - 4417, померли - 197; в Словаччині - 581, померли - 2.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні підтверджено 1462 випадки COVID-19, 45 осіб померли, 28 - одужали.

COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис 01

Коронавірус і карантин
карантин статистика COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Кирилл Лещенко
80К из 7,5 млрд - это, конечно, вымирание.... COVID-19: в мире заболели более 1 млн 430 тыс. человек, умерли - 82,1 тыс., выздоровели - 301,1 тыс. - Цензор.НЕТ 9742
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08.04.2020 07:37
+4 Кирилл Лещенко
Вы, похоже. потеряли пару нулей. Всего 56 человек? COVID-19: у світі захворіли понад 1 млн 430 тис. осіб, померли - 82,1 тис., одужали - 301,1 тис - Цензор.НЕТ 4223 У нас имеет место быть психиатрическая пандемия. Планирую дожить до публичного покаяния маньяков-карантинщиков .
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08.04.2020 08:01
+4 Кирилл Лещенко
верно. считать летальность по формуле: умершие/(умершие + выздоровевшие) - это мухлёж, если просто брать данные из текущих сводок.
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08.04.2020 08:06
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