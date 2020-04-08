США випробовують 10 ліків і дві потенційні вакцини від коронавірусу, - Трамп

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У США зараз випробовують десять ліків для лікування коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"На цей момент проходять випробування 10 ліків. Найближчим часом надійдуть ще 15 (ліків. - Ред.)", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За його словами, активні клінічні випробування також проходять дві потенційні вакцини.

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"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", - зазначив Трамп.