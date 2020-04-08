США випробовують 10 ліків і дві потенційні вакцини від коронавірусу, - Трамп

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.
"На цей момент проходять випробування 10 ліків. Найближчим часом надійдуть ще 15 (ліків. - Ред.)", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.
За його словами, активні клінічні випробування також проходять дві потенційні вакцини.
"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", - зазначив Трамп.
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.
Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.
Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.
Потім вони прийшли за 60-річними
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
Это афёра по продаже вакцины на миллиарды плюс регулирование числа популяции.