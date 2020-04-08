США випробовують 10 ліків і дві потенційні вакцини від коронавірусу, - Трамп

3334 13
США випробовують 10 ліків і дві потенційні вакцини від коронавірусу, - Трамп

У США зараз випробовують десять ліків для лікування коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"На цей момент проходять випробування 10 ліків. Найближчим часом надійдуть ще 15 (ліків. - Ред.)", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

За його словами, активні клінічні випробування також проходять дві потенційні вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Вони помилилися з багатьох питань", - Трамп подумує припинити фінансування ВООЗ

"Ми робимо все, що в наших силах, для того, щоб забезпечити поставки медичних товарів і прискорити виробництво життєво необхідних ліків", - зазначив Трамп.

Коронавірус і карантин
карантин США лікування Трамп COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5 Ali Hasan
Українською (варіант 1) Українською (варіант 2) Німецькою
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за 60-річними
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
показати весь коментар
08.04.2020 07:52
+2 Alexander Sobolev
Работают не покладая рук,бабки надо списывать.
показати весь коментар
08.04.2020 07:58
+2 Colt
К коронавирусу подбирать вакцину смешно - он постоянно муьтрует.
Это афёра по продаже вакцины на миллиарды плюс регулирование числа популяции.
показати весь коментар
08.04.2020 09:10
Дивитись коментарі