На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище. ФОТОрепортаж

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У Львівській області загорілося новояворівське сміттєзвалище.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод, передає Цензор.НЕТ

"За інформацією від ДСНС, на місці працюють 12 пожежних машин, залучені рятувальники з військової частини у Старичах.

На цей час вогонь по периметру близько 2,5 га. Одночасно пожежу намагаються погасити 70 рятувальників", - написав він.

За словами Холода, є підозра, що вогонь поширився від паління сухої трави.

"Ситуація під контролем, проте горітиме, кажуть рятувальники, щонайменше до завтрашнього обіду", - повідомив він.

У пресслужбі головного управління ДСНС у Львівській області повідомили Інтерфакс-Україна, що гасити пожежу почали о 15:00, а площа пожежі становить 1,8 га.

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"Сьогодні загасили 0,8 га. О 22:00 гасіння пожежі призупинили, відновиться завтра з шостої ранку", - повідомили в пресслужбі головного управління ДСНС у Львівській області.





Фото: Холод/Facebook