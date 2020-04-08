За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

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За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

За один день у Сполучених Штатах зареєстрували 1736 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра від початку епідемії.

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, а також CNN, передає Цензор.НЕТ

Попередній антирекорд становив 1344 смерті за один день (4 квітня)

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 12 844 особи, перемогли хворобу - 21 849.

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За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії 01
За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії 02
За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії 03

Найбільше смертей зафіксували в Нью-Йорку - 4 тисячі. За словами влади міста, люди, які вмирали вдома і мали підтверджений COVID-19, також будуть враховуватися в загальній статистиці жертв вірусу.

Загалом у США зареєстрували 398 тисяч заражень.

Коронавірус і карантин
карантин смерть США COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Павел Яременко
Китай явно поскромничал со статистикой.
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08.04.2020 08:09
+5 Борис Козлов 6516a265
Да ему грозит суд что обосрался и не объявил сразу - атас., хотя ЦРУ предупреждало: Китай лжет. И ВОЗ тоже там. Так шо дедушка по уши уже вляпался, не говоря уж про трения с Пусиным.
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08.04.2020 08:20
+3 Борис Козлов 6516a265
математика это сложно, но полезно За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии - Цензор.НЕТ 3361
сколько "зябликов" вполювал седня?)
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08.04.2020 08:19
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