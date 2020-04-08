За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

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За один день у Сполучених Штатах зареєстрували 1736 смертей від коронавірусу. Це найбільша цифра від початку епідемії.

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, а також CNN, передає Цензор.НЕТ

Попередній антирекорд становив 1344 смерті за один день (4 квітня)

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 12 844 особи, перемогли хворобу - 21 849.

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Найбільше смертей зафіксували в Нью-Йорку - 4 тисячі. За словами влади міста, люди, які вмирали вдома і мали підтверджений COVID-19, також будуть враховуватися в загальній статистиці жертв вірусу.

Загалом у США зареєстрували 398 тисяч заражень.