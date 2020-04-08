За добу у США від COVID-19 померли 1736 осіб - найбільша кількість від початку епідемії

Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, а також CNN, передає Цензор.НЕТ
Попередній антирекорд становив 1344 смерті за один день (4 квітня)
Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 12 844 особи, перемогли хворобу - 21 849.
Найбільше смертей зафіксували в Нью-Йорку - 4 тисячі. За словами влади міста, люди, які вмирали вдома і мали підтверджений COVID-19, також будуть враховуватися в загальній статистиці жертв вірусу.
Загалом у США зареєстрували 398 тисяч заражень.
сколько "зябликов" вполювал седня?)