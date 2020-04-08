За минулу добу в Китаї зареєстровано 62 нові випадки зараження COVID-19, 59 з них - ввізні, - Держкомітет охорони здоров’я КНР

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У материковому Китаї за минулу добу зареєстровано 62 нові випадки зараження коронавірусом, 59 - у людей, які прибули з-за кордону, три - всередині країни (в провінціях Шаньдун - два, Гуандун - один).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив Держкомітет охорони здоров’я КНР на своєму офіційному сайті.

У вівторок у країні з раніше заражених коронавірусом померли дві особи: одна у - провінції Хубей, яка вважається епіцентром поширення інфекції, одна - в Шанхаї.

З грудня від коронавірусу в країні померло 3333 особи, зареєстровано 81 802 випадки захворювання, з них 1042 - ввезених з-за кордону.

За минулий вівторок було виявлено 137 випадків безсимптомного протікання захворювання, що викликається коронавірусом, 102 з них - "імпортовані". Загалом під наглядом медиків перебувають 1095 безсимптомних хворих, у 358 випадках вони виявлені у прибулих з-за кордону.

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На материковій частині країни нині в медзакладах проходять курс лікування 1190 осіб, стан 189 хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 77 000 осіб одужали і покинули медзаклади.

На китайських територіях поза материковою частиною країни з грудня минулого року зареєстровано 1355 випадків захворювання: в Гонконзі - 935 (чотири смертельні випадки), в Макао - 44, на Тайвані - 376 (п'ять випадків смерті).