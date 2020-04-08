Франція запровадила спецдозволи для в'їзду до країни

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Міністерство внутрішніх справ Франції запровадило в'їзд до країни за спеціальними дозволами з 8 квітня в межах надзвичайного стану через спалах COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні французького міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

З 8 квітня, всі люди, які хочуть в'їхати до Франції, мають отримати спеціальний дозвіл, де будуть вказані причини та мета візиту. Сам документ матиме три види: для в’їзду з-за кордону, для в’їзду на заморські французькі території і для переміщення з материкової Франції та заморські володіння.

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У Франції станом на вівторок, 7 квітня, померли 10 238 осіб, у яких було встановлено зараження новим коронавірусом. Таким чином, Франція стала четвертою країною у світі після Італії, Іспанії та США, де кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції перевищила 10 тисяч.