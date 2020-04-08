Вже є тенденція до зменшення кількості нових випадків COVID-19, - у ЦГЗ розповіли, коли можна буде пом'якшувати карантин

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Пом'якшувати обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу, потрібно лише в разі стійкої тенденції до зниження кількості нових випадків захворювання.

Про це заявив начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Центру громадського здоров'я Роман Родина, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

За його словами, вже зараз є певна тенденція до зменшення кількості нових випадків інфікування. Родина вважає, що це доводить - карантині заходи "реально діють".

"Чи значить це, що їх треба швидко скасовувати? На мою думку, їх ще зарано скасовувати, бо ми маємо побачити стійку тенденцію до зниження", - сказав він.

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Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом’якшення карантинних обмежень буде розглядатися.

"Якщо ми будемо бачити, що це стійка тенденція, яка не залежить від жодного фактору - вихідний день, не вихідний - то звичайне таке питання буде порушено (про пом’якшення карантину. - Ред.). Що треба робити для цього? Я хочу, щоб ми продовжували робити ті обмежувальні заходи, які зараз запроваджені", - підсумував Родина.

Раніше ЗМІ повідомляли, що українська влада розглядає поетапне пом'якшення карантину, яке має розпочатися вже із 14 квітня.