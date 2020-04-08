У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС

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У Зоні відчуження 7 квітня виникла ще одна пожежа - поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва, загорілися чагарники і трав'яний настил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"7 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Грезля Денисовецького лісництва виникла пожежа трав’яного настилу та чагарників.

Станом на 7 годину 8 квітня спостерігається горіння трав'яного настилу та лісової підстилки окремими осередками", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що за станом на 7 ранку 8 квітня на території Котовського лісництва у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка відкритого вогню немає, спостерігається тління окремими осередками.

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Загалом до гасіння пожеж у Зоні відчуження залучено 253 особи та 68 од. техніки, з них від ДСНС 168 рятувальників особового складу та 34 од. техніки. 7 квітня авіацією ДСНС здійснено 81 скид (288 тонн води), з них літаками АН-32П – 21 скид (168 тонн води) та вертольотами МІ-8 – 60 скидів (120 тонн води).