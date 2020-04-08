Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій

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Незважаючи на скасування Державної підсумкової атестації, всім випускникам 9 класу видадуть документ про освіту, на підставі якого випускники зможуть вступити до закладів професійної освіти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Ліга.net повідомила в.о. глави Міносвіти Любомира Мандзій.

"На підставі положення про ДПА Міністерство освіти і науки в разі надзвичайної ситуації має право звільнити від проходження атестації. Згідно з ним, вводимо наказ, який зараз проходить узгодження Міністерством юстиції", - повідомила вона.

За її словами, всім випускникам 9 класу видадуть документ про освіту, і на підставі нього випускники можуть вступити в заклади професійної освіти.

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Нагадаємо, раніше в Міносвіти пояснили, що школи зможуть приймати документи для зарахування до першого класу в режимі онлайн або переносити терміни їх прийому залежно від термінів карантину.