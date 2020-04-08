Строковики, які вже відслужили встановлені терміни, підуть у запас вчасно, - Таран

"Термін виконання заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін", - повідомив міністр оборони України Андрій Таран в ефірі телеканалу "1+1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
При цьому він нагадав, що черговий призов громадян на строкову військову службу указом президента України перенесено з квітня-червня на травень-липень 2020 року.
"Зазначені заходи вживаються з метою недопущення поширення в державі респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - зазначив міністр оборони.
За даними Міністерства оборони, чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу, визначено розпорядженням уряду.
Всього планується призвати та направити до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до: Збройних сил України – 9 тисяч, Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб, Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб та до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб. Всього у квітні - липні 2020 року з ЗСУ буде звільнено близько 6 тисяч 700 військовослужбовців – строковиків.
"Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не будуть залучатися до виконання завдань в районі проведення операції Об’єднаних сил", - запевнили в МОУ.