Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

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З 20 березня по 4 квітня державні структури закупили товарів для запобігання поширенню коронавірусу на суму 952 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку, передає Цензор.НЕТ

"З 20 березня по 4 квітня державні структури закупили товарів для запобігання поширенню коронавірусу на суму 952 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що державні замовники в цей період найбільше купували медичне обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів, пульсоксиметри, монітори пацієнта (190,15 млн грн); медичні матеріали, в тому числі рукавички, захисні маски, респіратори, ізолюючі костюми і т. п (147,12 млн грн); обладнання для анестезії та реанімації, зокрема кисневі концентратори і інше (116,04 млн. грн.).

На ці три категорії товарів припадає майже половина від загальної суми "антивірусних" закупівель.