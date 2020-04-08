У період карантину кількість розбоїв зменшилася в середньому по країні на 35%, - Цуцкірідзе

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Рівень злочинності під час карантину в цілому по країні знизився в середньому на 35% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе, коментуючи повідомлення, які стали з'являтися в соцмережах про те, що почастішали розбої та грабежі.

"Ми проаналізували статистику за трьома позиціями: крадіжки, грабежі та розбої. В жодному з регіонів немає зростання за цими видами злочину, навпаки кількість знижується. Наприклад, в період з 11 березня по 4 квітня минулого року в цілому по країні було скоєно 25988 крадіжок. За аналогічний період цього року їх - 16926. На 34,9% менше. Грабунків було скоєно в минулому році 815, в цьому - 543. Тобто, їх кількість зменшилася на 33,4%. За розбоїв ситуація виглядає так: минулоріч - 149, цьогоріч - 97. Як бачимо теж є зниження на 34,9%", - розповів Цуцкірідзе.

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Найменшу кількість розбоїв зафіксовано в Луганській, Тернопільській та Львівській областях. Найбільше в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях. При цьому в Дніпропетровській області кількість нападів порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшилася майже в половину.

Щодо крадіжок найбільш благополучними видаються Чернівецька, Івано-Франківська, Львівська області. У Києві кількість крадіжок зменшилася вдвічі.

Що стосується грабежів, то таких злочинів порівняно з минулим роком найменше зареєстровано у Луганській, Житомирській, Івано-Франківській областях.

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