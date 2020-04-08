За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

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За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

55% хворих - жінки.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області - 38, Дніпропетровській - 26, Чернівецькій - 26 та Київській областях - 23 випадки. Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 на сьогодні в м.Київ - 256 випадків, у Чернівецькій - 273 випадки, Івано-Франківській - 198 і Тернопільській - 168. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби порівняно з минулою добою - 14%. 55% хворих - жінки", - розповів Ляшко.

Читайте також: Найбільше тестів на COVID-19 проводиться в Києві, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, - МОЗ

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Sophia-Maria Duglass
9!!!!!!!! Статей за последний час о короновирусе
И ни в одной нет статистики - СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ПО ОБЛАСТЯМ В УКРАИНЕ ?

Это Минздрав проявляет неуважение к гражданам ИЛИ КАКИЕ-ТО ХИМКИНЫ КУРЫ???
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08.04.2020 10:06
+2 буков
Останні два рядки про тести -Coronavirus Update (Live): 219,338 Cases and 8,969 Deaths from COVID-19 Virus Outbreak - Worldometer
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08.04.2020 10:17
+2 Sophia-Maria Duglass
Хватит умничать , кацап
ВЫ СЧИТАЕТЕ себя умнее власти Южной Кореи ?

За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2169
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08.04.2020 10:18
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