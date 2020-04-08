За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ

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55% хворих - жінки.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше за минулу добу зареєстровано випадків в Івано-Франківській області - 38, Дніпропетровській - 26, Чернівецькій - 26 та Київській областях - 23 випадки. Найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 на сьогодні в м.Київ - 256 випадків, у Чернівецькій - 273 випадки, Івано-Франківській - 198 і Тернопільській - 168. Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби порівняно з минулою добою - 14%. 55% хворих - жінки", - розповів Ляшко.

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