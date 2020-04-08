Минулої доби до України повернулися ще майже 5 тис. громадян, - Держприкордонслужба

1018 23
Минулої доби до України повернулися ще майже 5 тис. громадян, - Держприкордонслужба

Протягом минулої доби, 7 квітня, на в'їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисячі громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу прикордонники здійснили 9600 пропускних операцій. 7 квітня на в'їзд в Україну оформлено понад 4800 наших співвітчизників. Крім того, вчора Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

За інформацією пресслужби ДПСУ, минулої доби в пунктах пропуску виявлено 7 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пособницю терористів "ДНР" затримали на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Коронавірус і карантин
Держприкордонслужба карантин COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13 Ksenia VB
Чудово. Так карантин не скінчиться НІКОЛИ.
показати весь коментар
08.04.2020 10:13
+11 5 копійок
Тепер відлік карантину починаємо заново?
показати весь коментар
08.04.2020 10:12
+6 Максим Майборода
Вот этой новости я так ждал, так ждал!!! Теперь можно прыгать от радости до потолка!!! За прошедшие сутки в Украину вернулись еще почти 5 тыс. граждан, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 9281
показати весь коментар
08.04.2020 10:10
Дивитись коментарі