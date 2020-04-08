Минулої доби до України повернулися ще майже 5 тис. громадян, - Держприкордонслужба

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Протягом минулої доби, 7 квітня, на в'їзд в Україну оформлено понад 4,8 тисячі громадян.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу прикордонники здійснили 9600 пропускних операцій. 7 квітня на в'їзд в Україну оформлено понад 4800 наших співвітчизників. Крім того, вчора Україну залишили 3,8 тисячі осіб, з них 1,5 тисячі іноземців", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 5,8 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

За інформацією пресслужби ДПСУ, минулої доби в пунктах пропуску виявлено 7 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

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