Найбільше госпіталізацій хворих на COVID-19 відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів, - головний санлікар Ляшко

1039

МОЗ закликало українців не займатися самолікуванням, а звертатися до сімейного лікаря або на 103 у разі появи симптомів коронавірусної хвороби.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша динаміка свідчить, що найбільше госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу відбувається на 3-7 день від моменту появи симптомів. При цьому аналіз показав, що збільшення кількості днів з моменту появи симптомів до госпіталізації не впливає на збільшення кількості людей, які потребують інтенсивної терапії. Але ми вчергове закликаємо у разі появи симптомів відразу звертатися до свого сімейного лікаря або на номер 103. Там є лікарі, які мають надати консультацію і вибрати тактику подальшого лікування хворого на коронавірусну хворобу. Самолікування є неприпустимим", - розповів Ляшко.

Також читайте: За минулу добу найбільше випадків COVID-19 виявили в Івано-Франківській, Дніпропетровській, Чернівецькій та Київській областях, - МОЗ