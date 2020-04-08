Заступнику директора школи, в якій ученицю вдарило струмом, пред'явлено підозру, - прокуратура Києва

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Заступнику директора столичної школи, де в 2018 році вдарило струмом ученицю, оголошено підозру.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає Цензор.НЕТ.

У прокуратурі нагадали, що дівчинка була в їдальні, доторкнулася руками до металевої підставки столу і її вдарило струмом. В результаті дитина зазнала важких тілесних ушкоджень.

"Проведеними слідчими діями та експертизами встановлено, що травмування дитини перебуває у причинно-наслідковому зв’язку із діями заступника директора школи з адміністративно-господарчої частини, який недбало поставився до своїх обов’язків в частині нагляду за перевіркою ізоляції електроустановок у закладі та, не переконавшись у їх справності, допустив у приміщення персонал та учнів", - йдеться в повідомленні.

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За результатами досудового розслідування посадовцю повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Як стало відомо Цензор.НЕТ, йдеться про школу №69, яка розташована в Солом'янському районі столиці.