Справи Майдану: прокуратура повідомила про підозру чинному поліцейському

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Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань 7 квітня 2020 року повідомили про підозру чинному співробітнику правоохоронного органу - керівника слідчого відділу одного з районних управлінь ГУ Нацполіції України в місті Києві. У січні 2014 року він обіймав посаду старшого слідчого райуправління ГУ МВС України в м.Києві.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Встановлено, що старший слідчий, з метою перешкоджання акціям протесту, безпідставно, за відсутності будь-яких доказів причетності до вчинення кримінального правопорушення, незаконно затримав за нібито масові заворушення, склав і підписав повідомлення про підозру учаснику акцій протесту. При цьому правоохоронець вдався до службового підроблення. Згодом він подав до районного суду м. Києва безпідставне клопотання про обрання стосовно завідомо невинної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яке було протиправно задоволено судом.

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Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.