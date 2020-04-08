Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину

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Епіфаній і Зеленський обговорили святкування Великодня під час карантину

7 квітня 2020 року Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вдруге за останні тижні зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської Митрополії Української Православної Церкви (ПЦУ).

Учасники зустрічі поділилися баченням шляхів подолання складних викликів, перед якими опинився весь світ і зокрема Україна. Президент розповів Предстоятелю Православної Церкви України про заходи, які вживаються державою, а Митрополит Епіфаній – про рішення Церкви, ухвалені у зв‘язку з пандемією та запровадженими карантинними обмеженнями. Володимир Зеленський відзначив важливість поєднання зусиль держави та релігійних спільнот, спрямованих на протистояння поширенню небезпечної хвороби.

Сторони також обмінялися думками щодо необхідності забезпечити у великодній час як дотримання карантинних обмежень, так і звершення святкових богослужінь.

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"Молитви і богослужіння у ці дні мають відбутися, щоби залишаючись вдома, наші вірні могли долучитися до них через трансляції, щоби відчули – попри важкі обставини сьогодення величне свято прийшло до нас", – підкреслив Митрополит Епіфаній.

Предстоятель ПЦУ також побажав главі держави Божої допомоги у добрих справах.

Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Великдень Епіфаній COVID-19 коронавірус
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