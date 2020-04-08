На Рівненщині COVID-19 підтверджений у шістьох медпрацівників реанімації, - голова ОДА Коваль

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У Рівненській області зафіксовано 7 нових випадків COVID-19, шість з яких - у медпрацівників Сарненської центральної районної лікарні.

Про це голова обласної державної адміністрації Віталій Коваль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок середи, 8 квітня, на Рівненщині зареєстровано 7 нових випадків COVID-19. Це 48-річна мешканка Рівного та медичний персонал Сарненської ЦРЛ віком від 38 до 55 років (5 медсестер та санітарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії)", - написав він.

Глава ОДА зазначив, що у медиків захворювання протікає без симптомів. Виявити його вдалося завдяки методу дослідження ПЛР, який провів Рівненський центр громадського здоров'я.

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Також одужують ще двоє пацієнтів Сарненської ЦРЛ, у яких раніше була виявлена коронавірусна інфекція. Після проведеного лікування перший ПЛР-тест показав негативний результат. Нині робиться повторне тестування. За умови другого негативного результату вони вважатимуться такими, що одужали від коронавірусу. Загалом за час карантину на Рівненщині зафіксовано 51 випадок COVID-19.

Всього станом на 10 ранку в Рівненському обласному лабораторному центрі в роботі перебуває 19 проб на коронавірус.

Раніше МОЗ України повідомив, що станом на ранок 8 квітня в Рівненській області 44 випадки (6 летальних) коронавірусу.

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