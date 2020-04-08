За порушення правил карантину судді в 90% випадків відмовляються штрафувати українців

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Із 402 постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину тільки 32 постановами особи визнані винними і оштрафовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалах адвокатського об'єднання "OK LEGAL".

Станом на 06.04.2020 в Єдиний державний реєстр судових рішень було внесено 402 постанови судів про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП.

Зокрема, 212 постановами матеріали справи про притягнення особи до адміністративної відповідальності за ст.44-3 КУпАП повернуто до ВП ГУНП України для доопрацювання, оскільки протоколи про адміністративне правопорушення не відповідає вимогам ст. 256 КУпАП.

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10 постановами - матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності особи за ст. 44-3 КУпАП до ВП ГУНП направлені за належною підсудністю.

106 постановами - закрито провадження у справі щодо особи за ст. 44-3 КУпАП, в зв`язку з відсутню складу адміністративного правопорушенн або в зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення

7 постановами закрито провадження у зв`язку з малозначністю скоєного правопорушення. -

10 постановами - осіб звільнено від адміністративної відповідальності по ст.44-3 КУпАП за малозначністю, обмежившись усним зауваженням, закривши провадження в справі.

32 постановами осіб визнано винними у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ст.44-3 КУпАП.

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