Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня, то період на коригуюче навчання буде у вересні, - Мандзій

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Якщо школярі не відновлять заняття до 1 червня 2020 року через карантин в Україні, то це означає, що період на коригуюче навчання буде у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LIGA.net повідомила в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Вона нагадала, що навчальний рік в Україні триває з 1 вересня і має закінчитися не пізніше 1 липня, навчальні плани шкіл переважно розраховані до кінця травня.

"Після карантину потрібно знайти час, щоб зрозуміти ситуацію з конкретного предмета в конкретному класі конкретної школи. Коригувальне навчання - виключно в межах компетенції школи і вчителя. Але це не означає, що до 1 липня всі діти без винятку будуть сидіти за партами", - пояснила чиновниця.

За її словами, дистанційне навчання по-різному організовано, загалом 15 106 шкіл з різними умовами.

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Вона уточнила, що найважливіша проблема, яка виникла в період карантину, - це технічні можливості доступу до інтернету учнів і вчителів.

"У нас залишилося 3% шкіл, які не мають доступу до інтернету. Але вчимося ми зараз дистанційно з дому. Тому не можемо порахувати, скільки вчителів та учнів не мають фізичного доступу до мережі. У нас більше 437 тисяч вчителів і понад 4 мільйони учнів" , - додала чиновниця.

В Україні з 12 березня закрили школи і виші через поширення коронавірусу COVID-19.

17 березня Кабмін запровадив посилені заходи боротьби з коронавірусом в Україні.

25 березня Кабмін ухвалив рішення продовжити карантин до 24 квітня і запровадити по всій Україні режим надзвичайної ситуації.