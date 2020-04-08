Нардепка Скороход вже два тижні бореться з коронавірусом, захворіла її 2-місячна дитина

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Позафракційна народна депутатка Анна Скороход досі хвора на СОVID-19, захворіла і її дитина, з якою вона перебуває в лікарні.

Про це Скороход повідомила в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Від суботнього вечора перебуваю з дитиною в інфекційній лікарні, так що, на жаль, всі в зоні ризику від немовлят до людей похилого віку ... Також сьогодні зрозуміла, що все-таки не одужала, на 15 день від перших симптомів сьогодні отримала все по-новому, подивимося, як буде далі", - написала вона.

Скороход розповіла, що після діагностування у неї COVID-19 на 11 день карантину почувалася нормально, і на 12-й день теж, незважаючи на те, що повторний тест дав позитивний результат.

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За словами Скороход, позитивний результат тесту був виявлений і в її дитини, яка почувалася погано і їх "по швидкій" привезли до інфекційного відділення.

"15 день - вірус вирішив знову буянити, температура 38, ломота в тілі, головний біль, слабкість. Мабуть, перехворіти повторно - не міф", - написала Скороход.

Як повідомлялося, 28 березня у Скороход було підтверджено захворювання СОVID-19. Вона перебувала вдома на самоізоляції.