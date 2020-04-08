Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

1826 14
Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри

Для того, щоб стати на облік з безробіття дистанційно, потрібно відсканувати всі необхідні документи і надіслати їх у Центр зайнятості електронною поштою.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, інформує Цензор.НЕТ.

Мінцифри опублікувало покрокову інструкцію для онлайн-реєстрації.

"1. Завантажте з сайту Державної служби зайнятості дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги

2. Роздрукуйте, заповніть та підпишіть особисто заяви

3. Відскануйте їх (для цього можна використати безкоштовні додатки у Play Market чи App Store)

4. Зробіть фото- чи сканкопії документів, необхідних для реєстрації

5. Заархівуйте усі документи в єдиний файл та надішліть його на email центру зайнятості. Можна обрати будь-який центр зайнятості, зручний для обслуговування, незалежно від реєстрації місця проживання

6. Очікуйте відповіді та тримайте зв’язок з вашим кар’єрним радником

7. Впродовж 10 робочих днів після карантину подайте оригінали документів до центру зайнятості", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін спростив отримання допомоги із безробіття на період карантину, - Шмигаль

Бланки заяв, перелік документів та всі необхідні контакти є на сайті Державного центру зайнятості.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, за останні 2 тижні кількість вакансій на ринку праці скоротилася, за даними НБУ, на 34%.

Безробітні під час карантину можуть стати на облік дистанційно, - Мінцифри 01

Коронавірус і карантин
безробіття Держслужба зайнятості карантин Мінцифри COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8 dima damage
было норм поменяться местами, безработные идут работать в кабмин и на должность президента, а президент и кабмин становятся безработными и сидят дома
показати весь коментар
08.04.2020 11:51
+5 Ali Hasan
А ще безробітним треба купити апаратуру для сканування та навчитися комп'ютерній грамотності...
показати весь коментар
08.04.2020 11:54
+2 bezmegh
гірше,б,небуло...
показати весь коментар
08.04.2020 11:53
Дивитись коментарі