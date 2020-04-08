Від завтра в Києві почнуть планово відключати гарячу воду, - КМДА

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, в адміністрації напрацьовуються позиції, щоб зменшити час непостачання в будинки гарячої води.
"Ми від завтра починаємо гідравлічні випробування. Починаємо тестувати обладнання, яке в наявності Київтеплоенерго, і така робота буде продовжуватися. Ми напрацьовуємо пропозиції, щоб зменшити час, коли в будинки не постачається гаряча вода. Ми будемо звертатися до Кабміну для внесення змін у профільне законодавство", - підкреслив замглави КМДА.