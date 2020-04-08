Від завтра в Києві почнуть планово відключати гарячу воду, - КМДА

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Планове відключення гарячої води в Києві почнеться з 9 квітня.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв у ході брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, в адміністрації напрацьовуються позиції, щоб зменшити час непостачання в будинки гарячої води.

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"Ми від завтра починаємо гідравлічні випробування. Починаємо тестувати обладнання, яке в наявності Київтеплоенерго, і така робота буде продовжуватися. Ми напрацьовуємо пропозиції, щоб зменшити час, коли в будинки не постачається гаряча вода. Ми будемо звертатися до Кабміну для внесення змін у профільне законодавство", - підкреслив замглави КМДА.