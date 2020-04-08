Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

8511 83
Портнов: "Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня"

Колишній заступник голови АП Януковича Андрій Портнов назвав "дурною х##нею" справу проти ексміліціонера, який під час Революції гідності безпідставно затримав учасника протесту і здійснив згодом службове підроблення.

Про це Портнов написав у Telegram передає Цензор.НЕТ.

"Генеральна прокуратура і ДБР для дешевого піару повідомили про підозру черговому слідчому часів Майдану. Пишуть, що протидіяв мирним мітингам. За наш рахунок надаємо адвокатів і втретє за місяць повідомляємо члену громадянського суспільства, патріоту, активісту, побратиму і за сумісництвом Генеральному прокурору, що з цього нічого не вийде, тому що ми не дозволимо. Всі попередні спроби ви вже програли, програєте і цю. Справою займіться, а не цією дурною х##нею", - зазначив ексчиновник.

Також читайте: Справи Майдану: прокуратура повідомила про підозру чинному поліцейському

Портнов: Повідомляємо генпрокурору, що з підозри слідчому часів Майдану нічого не вийде, це дурна х##ня 01

Розслідування злочинів на Майдані
Портнов злочини проти Майдану
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+37 я гражданин Украины
это явный и нескрывающийся враг Украины
показати весь коментар
08.04.2020 12:04
+36 экзорцист
Що робить Портнов в Telegram? У нього повинна бути тільки одна серйозна та відповідальна робота - це висіти на фонарному стовпі.
показати весь коментар
08.04.2020 12:00
+31 untrollable
портянку - випрати і підвісити сушитися
показати весь коментар
08.04.2020 11:58
Дивитись коментарі