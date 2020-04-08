Кияни заборгували близько 6 млрд грн за комунальні послуги, - КМДА

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Кияни заборгували близько 6 млрд грн за комунальні послуги, - КМДА

Кияни заборгували за житлово-комунальні послуги майже 6 млрд гривень.

Про це під час брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Загалом на сьогодні заборгованість киян за комунальні послуги - це вивезення сміття, послуга з утримання будинку, прибудинкової території, опалення, гаряче водопостачання, 6 мільярдів гривень", - сказав Пантелеєв.

Він зазначив, що на сьогодні є тенденції щодо зменшення рівня оплати за комунальні послуги.

"Ми розуміємо причини, вони є об'єктивними на сьогодні, але все ж таки наше спільне завдання не допустити перебоїв з наданням комунальних послуг, адже наша з вами плата за комуналку - це більшою частиною заробітня платня того персоналу, який працює на підприємстві. Тому всіх, хто мають можливість, ми просимо не забувати про сплату за комунальні послуги", - наголосив чиновник

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Топ коментарі
+10 Максим Майборода
Правильно делают. Жить за что-то надо и кормить свою семью и детей.
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08.04.2020 12:01
+6 dd13
Зеленые мародеры, вы ввели карантин, из-за этого потеряна работа! Чем платить? Пошли на *уй!
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08.04.2020 12:09
+5 Ali Hasan
Звертаєтеся до Зеленського проти ломбардів та швидких кредитів? А ви знаєте кому належать ці ломбарди?
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08.04.2020 12:07
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