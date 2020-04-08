Денис Єрмак працював позаштатним радником заступника секретаря РНБО Литвиненка з березня 2015 року по серпень 2019 року. ДОКУМЕНТ

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Денис Єрмак працював радником заступника секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Про це йдеться у відповіді апарату РНБО на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначено, що Денис Єрмак був позаштатним радником Литвиненка на громадських засадах.

Призначено його було на цю посаду розпорядженням секретаря РНБО Олександра Турчинова 17 березня 2015 року, а звільнено - розпорядженням Олександра Данилюка від 15 серпня 2019 року.

На цій посаді Єрмак займався організацією і проведенням заходів, пов'язаних з діяльністю заступника секретаря РНБО та інформаційно-аналітичною роботою.

Раніше Денис Єрмак повідомив, що як співробітник РНБО брав участь в АТО.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".