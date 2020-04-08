15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 294 хворих, - Кличко

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15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 294 хворих, - Кличко

У Києві станом на ранок 8 квітня 15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19, всього в столиці 294 хворих.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість киян, хворих на коронавірус, за минулу добу збільшилася на 15 осіб. Всього в столиці вже 294 підтверджені випадки COVID-19", - зазначив він.

За словами Кличка, захворіли 8 жінок віком від 20 до 67 років. 6 чоловіків віком від 43 до 61 року, а також один 16-річний хлопець.

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"Серед киян, захворілих за минулу добу, троє медиків. У лікарні столиці були госпіталізовані 8 пацієнтів, решта лікуються вдома на самоізоляції", - додав він.

Крім того, Кличко підкреслив, що більшість жителів столиці, які заразилися COVID-19 - це люди молодого і середнього віку.

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+1 Николай Тесля 2d4d7d57
Та оно может написать и255,как скажут,так и напишет.
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08.04.2020 12:28
+1 Меркава
Це ГРВІ - гостра, нема при цьому вірусів на все життя.
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08.04.2020 12:36
+1 Mr. Grushev
На все життя цей вірус тільки у бетменів.
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08.04.2020 12:51
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