У Росії зафіксовано 1175 нових випадків коронавірусу. Кількість інфікованих наближається до 9 тисяч

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє оперштаб.
Таким чином, загальна кількість заражених досягла 8762 у 82 регіонах.
За добу зареєстровано 5 летальних випадків, одужали 86 осіб.
За даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, загалом на ранок 8 квітня в РФ зафіксовано 58 летальних випадків.
31 грудня 2019 року китайська влада заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання є новий тип коронавірусу, якому присвоєно офіційну назву COVID-19. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах нового коронавірусу пандемією. За останніми даними, у світі зареєстровано понад 1,4 млн інфікованих вірусом.