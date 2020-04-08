РФ продовжує продавати в США медобладнання, але через негативну реакцію населення не висвітлює це в пресі, - ЗМІ

Про це повідомляв Цензор.НЕТ.
Водночас, за заявою американського Держдепу, виявилося, що ця гуманітарна допомога Росії для США платна, і Штати повністю заплатили за апарати ШВЛ, медикаменти і засоби захисту, які Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях літаками ВКС РФ відправило в Нью-Йорк.
При цьому, видання newsland пише, що за інформацією представників Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях, кожен день, починаючи з 1 квітня, з військового аеродрому "Чкаловський" триває відправка літаків ВКС РФ з медичним обладнанням та захисними засобами, які американська сторона закупила в Росії.
За інформацією тих самих джерел з Федерального агентства з огляду на вже закуплені американцями обсяги, такі поставки триватимуть до середини квітня, якщо не буде додаткових закупівель з боку Вашингтона.
При цьому, наголошується, що після розрекламованої в російських ЗМІ першої поставки в США і негативної реакції на цей факт росіян, які обурені нестачею медичного обладнання та захисних засобів у самій Росії, надійшла команда подальші поставки в жодному разі не висвітлювати.
У Росії дійсно спостерігається дефіцит захисних медичних костюмів і апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Про це заявив у вівторок, 7 квітня, міністр промисловості і торгівлі Росії Денис Мантуров на нараді з президентом РФ Володимиром Путіним.
Մιtαuskαs на карантине
Дошло?
Итальянцы потребовали от властей ответа: почему из РФ на 15 самолетах вместо гражданских врачей прибыли 104 российских военных, из которых лишь 35 медиков? За неделю их "работы" жители Италии увидели только дезинфекцию дома престарелых в Бергамо.
https://www.obozrevatel.com/abroad/vmesto-medikov-voennyie-v-italii-poyavilas-petitsiya-protiv-pomoschi-rossii-iz-za-koronavirusa.htm
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/verbotene-demos-gegen-massnahmen-kreml-propagandisten-schueren-corona-aufruhr-69866638.bild.html?wtmc=twttr.shr