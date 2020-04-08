Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, які тренування на відкритому повітрі дозволені під час карантину.

Про це він говорив в ефірі "Суспільного", інформує Цензор.НЕТ.

"По одному, по два можуть люди бігати, виходити на хвилин 30 на прогулянки, займатися спортом. Найважливіше — не забігати на спортивні майданчики, щоб не було контакту з металевими чи іншими спортивними знаряддями. Важливо, щоб тримали дистанцію, не стояли біля людей", — сказав Гутцайт.

Міністр додав, що професійні спортсмени шукають можливості продовжувати тренування, щоб підготуватися до запланованої на 2021 рік Олімпіади.

"Не тільки ми зупинилися, весь світ зупинився і не готується професійно. Тому треба виходити з цієї ситуації, знаходити умови, щоб тренуватися", - сказав Гутцайт.

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6 квітня 10 поліцейських затримали киянина Валентина Бур'янова, який уплав намагався дістатися до закритого для відвідувань спортмайданчика в Гідропарку.

2 квітня чоловік на спортмайданчику в Гідропарку напав на журналістів, які знімали сюжет про порушення правил карантину. Його затримали і відправили під домашній арешт до червня.