Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині

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Можна бігати по одному або по двоє, виходити на прогулянку на пів години, - міністр спорту Гутцайт розповів, як тренуватися на карантині

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, які тренування на відкритому повітрі дозволені під час карантину.

Про це він говорив в ефірі "Суспільного",  інформує Цензор.НЕТ.

"По одному, по два можуть люди бігати, виходити на хвилин 30 на прогулянки, займатися спортом. Найважливіше — не забігати на спортивні майданчики, щоб не було контакту з металевими чи іншими спортивними знаряддями. Важливо, щоб тримали дистанцію, не стояли біля людей", — сказав Гутцайт.

Міністр додав, що професійні спортсмени шукають можливості продовжувати тренування, щоб підготуватися до запланованої на 2021 рік Олімпіади.

"Не тільки ми зупинилися, весь світ зупинився і не готується професійно. Тому треба виходити з цієї ситуації, знаходити умови, щоб тренуватися", - сказав Гутцайт.

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6 квітня 10 поліцейських затримали киянина Валентина Бур'янова, який уплав намагався дістатися до закритого для відвідувань спортмайданчика в Гідропарку.

2 квітня чоловік на спортмайданчику в Гідропарку напав на журналістів, які знімали сюжет про порушення правил карантину. Його затримали і відправили під домашній арешт до червня.

Коронавірус і карантин
карантин спорт COVID-19 коронавірус Гутцайт
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Топ коментарі
+12 Kate Kalmuk
А как считать будете 30 мин я гуляю или 3 часа. К каждому полицейского с секундомером приставите? Что за хрень, самим не смешно?
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08.04.2020 12:42
+12 des_104
лайфхак
Можно бегать по одному или по двое, выходить на прогулку на полчаса, - министр спорта Гутцайт рассказал, как тренироваться на карантине - Цензор.НЕТ 7613
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08.04.2020 12:47
+9 Ласковый зверь
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, какие тренировки на открытом воздухе разрешены во время карантина

Кем разрешены? Уголовным правительством? А пукать в общественных местах можно в гордом одиночестве или в компании не больше двух?
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08.04.2020 12:42
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