COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах. КАРТА

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За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Дарницькому, Шевченківському та Солом'янському районах.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 294 хворих, - Кличко

Так, нині найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 48. Водночас у Солом'янському районі Києва підтверджено 39 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 43, у Шевченківському - 42, Голосіївському - 28, Оболонському - 22, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 18, Дніпровському - 18 і Святошинському - 15.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Соломянському районах 01

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому, Шевченківському та Соломянському районах 02

Коронавірус і карантин
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