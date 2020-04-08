Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі

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Японія передасть Україні противірусний препарат для лікування коронавірусу, - глава МЗС Мотегі

Японія передасть 20 країнам світу розроблений місцевою компанією противірусний препарат "Авіган" ("Фавіпіравір" або "T-705"), який нібито добре показав себе під час дослідженнь як засіб для лікування COVID-19.

Однією з цих країн буде Україна, повідомила токійська газета Yomiuri Shimbun із посиланням на міністра закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Допомога надаватиметься у вигляді грантів на закупівлю препарату, тобто Японія виділить кошти, які країна-одержувач зможе витратити тільки на цей препарат. За словами Мотегі, у нього "велике бажання сприяти міжнародному співробітництву у сфері розвитку терапії".

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Спочатку "Авіган" розроблявся як засіб проти грипу, але в ході експериментів, стверджують у Японії, показав "позитивні результати" і в лікуванні коронавірусної хвороби. Офіційних рекомендацій ВООЗ до його застосування від COVID-19 поки немає, як і інших ліків, включно з "Плаквенілом".

Коронавірус і карантин
карантин ліки Японія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Dorian Gray
Для тех кто будет распределять лекарство.
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08.04.2020 13:04
+9 Valery Greff
Бедные порхоботики купили 70 тыс защитных костюмов для медперсонала и раздали их бесплатно. А зэлупы сп#@дили маски из гос.запасов и забарыжили их за границу...

Отака...

Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 4068
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08.04.2020 13:12
+7 Valery Greff
Это кто тут передаст? Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 3360

Япония передаст Украине противовирусный препарат для лечения коронавируса, - глава МИД Мотэги - Цензор.НЕТ 3285
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08.04.2020 13:03
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