Говорити про пом'якшення карантинних заходів поки зарано, карантин - те, що нас рятує, - нарада Зеленського і Шмигаля

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Наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави, такого рішення дійшли на традиційній нараді щодо боротьби з коронавірусом.

До того ж не пом’якшувати карантинні заходи закликали у Всесвітній організації охорони здоров’я.

"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією метою вже розроблено програми виплат людям з найнижчими доходами.

"Вже від учора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", – зазначив прем'єр.

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Крім того, за дорученням Зеленського Кабмін класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога. Йдеться про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

Нагадаємо, 11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, запроваджені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

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