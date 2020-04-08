Київ запустив віртуальну платформу емоційної підтримки: онлайн-курси, тренування, екскурсії та психологічна допомога

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Київський Моніторинговий центр з протидії COVID-19 запустив віртуальну платформу емоційної підтримки киян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Це безкоштовний ресурс для киян. Передовсім для тих, кому потрібна емоційно-психологічна допомога. Професійні консультації надають фахівці – тренери з емоційного інтелекту Освітнього хабу міста Києва", - підкреслив Віталій Кличко.

На сайті moncenter.eduhub.in.ua мешканці столиці можуть отримати персональну консультацію, не виходячи з дому. 20 фахівців майже цілодобово спілкуються з киянами.

"Також ті, хто хоче з користю провести час вдома, знайдуть на сайті різні онлайн-курси. Завдяки платформі є можливість проводити і спортивні онлайн-тренування. Або можна здійснити віртуальні екскурсії найкращими музеями столиці, що зараз тимчасово зачинені", - розповів Кличко.

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6 квітня 10 поліцейських затримали киянина Валентина Бур'янова, який уплав намагався дістатися до закритого для відвідувань спортмайданчика в Гідропарку.

2 квітня чоловік на спортмайданчику в Гідропарку напав на журналістів, які знімали сюжет про порушення правил карантину. Його затримали і відправили під домашній арешт до червня.