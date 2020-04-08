КМДА розірвала договір на закупівлю камер дистанційного вимірювання температури

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КП "Інформатика", підпорядковане Київській міській державній адміністрації, розірвало договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури та розпізнавання облич за 64,9 млн грн.

Закупівля відбулася без тендера, з обґрунтуванням боротьби з поширенням COVID-19. Однак такі камери не підпадають під перелік товарів для протидії коронавірусній хворобі, який визначено постановою КМУ №248, повідомляє пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

Законність укладання цього договору перевірила Державна аудиторська служба України і підтвердила порушення. Невдовзі на сторінці тендера в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору. Оплат по цього договору ще не було, тому всі кошти вдалося зберегти.

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Зараз, завдяки антикоронавірусному закону та постанові №248 від Кабміну, є всі умови для швидких, але прозорих закупівель для протидії COVID-19. Замовники можуть за один день і без тендера провести закупівлю необхідних засобів індивідуального захисту, ліків, обладнання, послуг із санітарної обробки приміщень тощо.

Водночас завдяки обов`язку викладати всі договори в системі Prozorro, і громадськість, і контролюючі органи можуть бачити всі деталі антикоронавірусних закупівель. І водночас запобігати ситуаціям, коли під виглядом боротьби з COVID-19 купують не те. Тим паче, коли потреба в засобах індивідуального захисту та обладнанні в українських лікарнях досі є дуже актуальною, а 65 млн грн - це 7% від усіх витрат України на закупівлі проти COVID-19 за 2 тижні.

Дякуємо за швидку реакцію Державній аудиторській службі України та КМДА.