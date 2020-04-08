У Луцьку послабили карантин і дозволили працювати частині магазинів і сервісів

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Відкритися можуть магазини оптики, побутової хімії, насіння та агрохімікатів. Також дозволили роботу майстерням з виготовлення ключів, ремонту велосипедів і взуття.

Це рішення депутати Луцької міськради ухвалили на позачерговій сесії, що відбулася на стадіоні "Спортивне ядро". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "ВолиньPost".

Зокрема, депутати дозволили працювати:



- магазинам побутової хімії;

- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;

- веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало лучан пересідає на велосипеди);

- магазинам та майстерням оптики;

- майстерням з виготовлення ключів;

- майстерням з ремонту взуття.

Депутати зазначають, що ці об'єкти є соціально значущими, а деякі з них продають товари і надають послуги першої необхідності.

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