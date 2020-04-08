У Луцьку послабили карантин і дозволили працювати частині магазинів і сервісів

Це рішення депутати Луцької міськради ухвалили на позачерговій сесії, що відбулася на стадіоні "Спортивне ядро". Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання "ВолиньPost".
Зокрема, депутати дозволили працювати:
- магазинам побутової хімії;
- магазинам насіння і садівничих матеріалів, агрохімікатів;
- веломагазинам та веломайстерням (у зв’язку з призупиненням громадського транспорту чимало лучан пересідає на велосипеди);
- магазинам та майстерням оптики;
- майстерням з виготовлення ключів;
- майстерням з ремонту взуття.
Депутати зазначають, що ці об'єкти є соціально значущими, а деякі з них продають товари і надають послуги першої необхідності.