Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА

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У селищі Черняхів Житомирської області хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де могла заразитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

За його даними, за останню добу коронавірус виявили, зокрема, у 83-річної мешканки Черняхова.

"Зафіксовано випадок у селищі Черняхів. Хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де заразилася", - зазначив Мельник.

За його словами, жінка похилого віку стверджує, що нікуди не їздила і була вдома.

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"Разом з тим виникає питання, де жінка могла заразитися. Зараз встановлюють її контакти. Одна з версій, чому пенсіонерка мовчить - у неї, можливо, є родичі в інших містах, і вона не хоче, щоб їх знайшли", - вважає Мельник.