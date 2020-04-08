Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА

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Пенсіонерка, хвора на COVID-19 на Житомирщині, приховує, де могла заразитися, - ОДА

У селищі Черняхів Житомирської області хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де могла заразитися.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це заявив прессекретар голови Житомирської ОДА Юрій Мельник.

За його даними, за останню добу коронавірус виявили, зокрема, у 83-річної мешканки Черняхова.

"Зафіксовано випадок у селищі Черняхів. Хвора на коронавірус 83-річна пенсіонерка приховує, де заразилася", - зазначив Мельник.

За його словами, жінка похилого віку стверджує, що нікуди не їздила і була вдома.

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"Разом з тим виникає питання, де жінка могла заразитися. Зараз встановлюють її контакти. Одна з версій, чому пенсіонерка мовчить - у неї, можливо, є родичі в інших містах, і вона не хоче, щоб їх знайшли", - вважає Мельник.

Коронавірус і карантин
Житомирщина карантин ОДА пенсіонери COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Irada
То есть вариант, что она действительно не знает, не рассматривается вообще?
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08.04.2020 13:32
+11 Nikolay Bilyi
Дивлячись на те, що людині вже 83 роки, вона могла просто не пам'ятати де була ще 2 години тому.
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08.04.2020 13:30
+10 Борис Козлов 6516a265
83 года. вы в своем уме? человек забывает даже какую кашу кушал 2 часа вна зад.
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08.04.2020 13:39
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