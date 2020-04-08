Майже 1,1 тис. разів на добу лікарі швидкої виїжджають на виклики в Києві, з них близько 60 до людей з підозрою на коронавірус, - Кличко

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Бригади "швидкої допомоги" Києва виїжджають на виклики 1,1 тис. разів на добу, зокрема, в середньому на день 60 разів - на виклики до людей з підозрою на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Хочу повідомити, що майже 1,1 тис. разів на добу лікарі "швидкої" виїжджають на виклики, з них із підозрою на коронавірус у середньому десь 60 викликів" - сказав він під час онлайн-брифінгу в середу.

Кличко наголосив, що в Києві працюють 270 лікарів-інфекціоністів, і цієї кількості вистачає столиці. Також вистачає лікарів "швидкої допомоги", яких у столиці більше ніж 2 тис.

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Мер зазначив, що дотримуючись рекомендацій ВООЗ і Міністерства охорони здоров'я України, київська влада рекомендувала лікарям скасувати планові операції, і наразі операційне втручання роблять лише в екстрених випадках.

"Хочу вас заспокоїти: всі лікарні, всі поліклініки столиці працюють у штатному режимі й отримують фінансування, ліки, все необхідне, щоб надавати послуги киянам", - запевнив Кличко.