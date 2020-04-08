Чекаємо від комітету точну кількість поправок до закону про банки, частину може бути враховано редакційно, - "слуга народу" Корнієнко

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Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що зараз профільний комітет зводить всі поправки, подані нардепами до законопроєкту №2571-д щодо запобігання скасування націоналізації або ліквідації банків.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Зараз ми чекаємо від комітету, вони їх (поправки. - Ред.) повинні звести, сказати про точну кількість. Можливо, частина буде врахована уже редакційно", - сказав Корнієнко.

Відповідаючи на питання про те, що збираються робити, якщо доведеться розглядати всі 16 тис. поправок, нардеп зазначив: "Тут треба в кількох напрямках працювати. І просити відкликати, і розглядати ... Складна історія. Думаємо, радимося, рішення немає".

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Корнієнко зазначив, що фракція була готова до того, що можуть подати таку кількість поправок. "Ми знаємо, що такий механізм є", - сказав він.

Нардеп розповів, що поки не відома точна дата позачергового засідання, оскільки триває обговорення змін до бюджету.

Як повідомлялося, в законопроєкт №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності" подали 16 381 поправку.

Законопроєкт встановлює чіткі рамки судового перегляду рішень Національного банку України, а також скорочує можливості судів щодо встановлення розміру збитку, завданого колишнім власникам банку внаслідок виведення його з ринку. При цьому в законопроєкті прописано, що визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Ухвалення цього закону було вимогою Міжнародного валютного фонду.

Законопроєкт отримав назву "антиКоломойського", бо він істотно ускладнить можливі спроби Ігоря Коломойського повернути націоналізований в 2016 році Приватбанк або отримати компенсацію за нього.