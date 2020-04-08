Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко

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З 1 березня до 30 квітня столичних фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Також з 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску. Столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття на період дії обмежень", - сказав він.

Мер пояснив, що для її отримання треба звернутися в Центр зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ.

Також, за словами Кличка, вже почали діяти кредитні канікули на час обмежувальних заходів для підприємців.

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Крім того, Київрада виділила гроші на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.

Мер Києва нагадав, що нещодавно Київрада ухвалила рішення про надання 50% пільги для малого і середнього бізнесу на оренду комунального майна. Також у разі неможливості використання об'єкта на період обмежень орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди.