Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко

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Київських підприємців звільнили до 30 квітня від сплати ЄСВ, - Кличко

З 1 березня до 30 квітня столичних фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Також з 1 березня до 30 квітня фізичних осіб-підприємців звільнили від сплати єдиного соціального внеску. Столичні підприємці можуть скористатися послугою так званого часткового безробіття на період дії обмежень", - сказав він.

Мер пояснив, що для її отримання треба звернутися в Центр зайнятості за місцем реєстрації як платника ЄСВ.

Також, за словами Кличка, вже почали діяти кредитні канікули на час обмежувальних заходів для підприємців.

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Крім того, Київрада виділила гроші на відновлення програми фінансово-кредитної підтримки малого та середнього бізнесу.

Мер Києва нагадав, що нещодавно Київрада ухвалила рішення про надання 50% пільги для малого і середнього бізнесу на оренду комунального майна. Також у разі неможливості використання об'єкта на період обмежень орендарів комунального майна звільнили від оплати за договорами оренди.

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Топ коментарі
+5 Edgar Degas
Запомни умничка - государство никому не платит,государство это набор свинорылых чинуш которые перераспределяет потоки средств идущих от плательщиков налогов,большую часть они тратят на своё содержание и на казнокрадство,оставшееся отдают получателям субсидий,большинство из которых могли бы сами ходить на работу и зарабатывать,но госсчиновникам нет дела до создания рабочих мест и нормальной бизнес среды,они заняты личным криминальным обогащением.
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08.04.2020 14:37
+2 Lexa D.
Только за себя, конечно. Пыль в глаза. За наёмных тысячу грн в месяц за каждого. Десять человек наёмных в закрытом кафе - 10 000 из своего кармана достать и заплатить.
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08.04.2020 14:36
+2 Valeriy Valeriy
А 30 апреля у них,сидящих на карантине, деньги появятся? Не перестает Кличко своей мудростью удивлять.
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08.04.2020 14:45
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