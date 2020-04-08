Власник кав'ярні, якого затримала поліція в Одесі, готує позов до суду

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Сам потерпілий зараз у лікарні. Телефоном говорить, що в заклад його викликали стурбовані підлеглі тому, що правоохоронці наполягали на закритті кафе незважаючи на те, що продавці продавали напої і хотдоги тільки "на винос".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Надзвичайні новини".

"Я прийшов, надав паспорт, запитав, на якій підставі нам не дають працювати. Відповіли: "211". Я сказав, що не підпадаємо під "211". Особливо слухати мене не захотіли, сказали: "Ви перешкоджаєте", - розповідає підприємець Петро Юрочкін.

Юристи кажуть, що підприємці карантинних обмежень не порушували. Бо всі працівники – у масках та рукавичках і торгують "на винос". Прогнозують, що такі ситуації виникатимуть й надалі, бо немає чіткого тлумачення постанов Кабміну.

Власник кав’ярні готує позов до суду.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 квітня на пляжі в районі 14-ї станції Великого Фонтану співробітники поліції із застосуванням сили затримали чоловіка, який продавав каву під час карантину. Інцидент потрапив на відео.

Пізніше з'явилося повне відео інциденту.

Судячи з нього, поліцейські вимагали у чоловіка, який назвався власником, документи на бізнес і наполягали на закритті кав'ярні. Чоловік доводив, що його підприємство - це мінімаркет, який може працювати в умовах карантину, але відповідних документів не пред'явив.