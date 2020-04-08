24 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано на Київщині. Загалом 121 хворий, зокрема 7 дітей, - ОДА

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За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 8 квітня 2020 р. офіційно підтверджено 121 випадок захворювання на коронавірус. За останню добу - 24 нові випадки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

Так, за даними відомства, в Обухівському районі зафіксовано 33 випадки (смт Козин - 19, с. Романків - 3, м. Українка - 6, м. Обухів - 5); у Києво-Святошинському районі - 30 (с. Гатне - 5, с. Лісники - 4, м. Вишневе - 3, м. Боярка - 3, с. Софіївська Борщагівка - 5, с. Дмитрівка - 2, с. Тарасівка - 2 , Крюковщина - 3, с. Святопетрівське - 2, с. Кременище - 1); у Броварському районі - 4 (с. Зазим'я і Княжичі по 2 випадки); у Васильківському районі - 3 (с. Рославичі); у Макарівському районі - 2 (с. Мостище, с. Лішня); у Миронівському районі - 2 (с. Маслівка); м. Бориспіль - 8, у Бориспільському районі - 1 (с. Гнідин); смт Буча - 5; м. Вишгород - 5; м. Біла Церква - 4; м. Бровари - 4; м. Ірпінь - 9; м. Фастів - 3; по одному випадку в Білоцерківському районі (с. Фурси); Бориспільському районі; Переяслав-Хмельницькому районі (с. Присторми); Ставищенському районі (смт Ставище); смт Бородянка; м. Васильків; смт Ворзель; м. Гостомель; с. Коцюбинське.

З них семеро дітей: 3 - смт Козин; 1 - с. Лісники; 1 - с. Гатне; 1 – м. Бориспіль; 1 – м. Ірпінь.

Одужали - 4 (жінка 21 рік, м. Бровари; чоловік 51 рік, м. Біла Церква; жінка 34 роки, с. Дмитрівка; жінка 60 років, м.Обухів).

Померли - 5 (нових випадків за добу немає).

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За віком хворих: 0-10 років - 5,8%; 11-20 років - 1,6%; 21-30 років – 13,2%; 31-40 років - 19%; 41-50 років - 27,3%; 51-60 років - 22,3%; 61-70 років - 6,6%; 70 років - 4,2%.

Підозра на зараження у 475 осіб. Найбільше в Києво-Святошинському (111) та Обухівському (77) районах.

Крім того, є підозри в Білоцерківському, Бориспільському, Бородянському, Броварському, Васильківському, Вишгородському, Макарівському, Миронівському, Переяслав-Хмельницькому, Поліському, Рокитнянському, Ставищенському, Тетіївському та Фастівському районах.

Населені пункти: м. Березань; м. Біла Церква; м. Бориспіль; смт Бородянка; м. Боярка; м. Бровари; м. Буча; м. Васильків; м. Вишгород; м. Вишневе; смт Ворзель; м. Гостомель; смт Іванків; м. Ірпінь ;смт. Козин; с. Коцюбинське; смт Макарів; м. Обухів; м. Переяслав; м. Славутич; м. Українка, м. Фастів; м. Яготин.

"Лабораторно обстежено 19 лікарів та 6 медсестер КПМ КОР "Київська обласна клінічна лікарня", які мали контакт із лабораторно підтвердженим випадком коронавірусу. ПЛР-дослідження показало у всіх медпрацівників відсутність захворювання", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що встановлено медичне спостереження за 1356 контактними особами.