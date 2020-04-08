Відшкодування ПДВ за перший квартал нижчі, ніж торік, на 5,9 млрд. Збіг чи "магія цифр"? - Уманський

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Ексміністр фінансів Ігор Уманський повідомив, що сума відшкодування ПДВ за перший квартал цього року на 5,9 млрд грн менша за торішній показник. Раніше він називав цифру в 5 млрд, які втрачає держава на "скрутках" з ПДВ.

Про це Уманський написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Збіг чи "магія цифр"? На 10,2 млрд грн (-10,4%) не виконано план з доходів Держбюджету за березень. За перший квартал - на 27,6 млрд грн (-11,6%). Водночас відшкодування ПДВ менші порівняно з минулим роком на 5,9 млрд грн, що штучно завищує сальдо доходів за період. Тобто приблизно -10 млрд грн за місяць і -30 млрд грн за квартал", - зазначив він.

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