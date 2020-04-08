15 українців, які приїхали з окупованого Криму, втекли з пункту обсервації на Херсонщині, - Нацполіція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Херсонської області.
Через пункт в’їзду-виїзду "Каланчак" з тимчасово окупованої території АР Крим на Херсонщину прибули 20 осіб, їх всіх помістили у центр обсервації.
Після проведення медичного обстеження 17 осіб, серед яких 2 дітей, категорично відмовилися проходити обов’язкову обсервацію та самовільно залишили центр. Вони пояснили, що повернуться до себе додому і вже там будуть дотримуватися самоізоляції. Щодо 15 порушників режиму обсервації працівники поліції склали адміністративні протоколи за ст.44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" КУпАП. Всім їм загрожує штраф від 17 000 гривень.
Більшість втікачів із Західної України та з Дніпропетровської області. Усі вони поїхали до себе додому. Каланчацькі поліцейські передали інформацію про порушників до відділів поліції за місцем проживання вказаних громадян для подальшого контролю за виконання ними умов самоізоляції.
а как иначе ?
таких можно отстреливать с вертолетов...