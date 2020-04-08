Кабмін пропонує Раді зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку, - торгпред Качка

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Кабмін пропонує Раді зняти імпортні мита на крупи для наповнення ринку, - торгпред Качка

Урядовий законопроєкт "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" передбачає скасування імпортних мит на гречку, рис, жито та інші нішеві зернові культури до 1 липня 2020 року, повідомив заступник міністра економіки торгівлі і сільського господарства – торгівельний представник Тарас Качка.

"Законопроєкт передбачає зниження імпортних мит на ті товари, від яких залежить внутрішній ринок, - такі як гречка, рис, жито та інші нішеві зернові культури. Зняття мит запроваджується до завершення маркетингового року, оскільки ми сподіваємося на те, що, наприклад, щодо гречки буде збільшення площі посівів і нам потрібно буде захищати внутрішній ринок", - сказав він у коментарі Інтерфакс-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Торгпред зазначив, що подальші рішення будуть ухвалюватися залежно від прогнозів врожаю з полів.

"Сформована ситуація з продовольчою безпекою свідчить про те, що нам потрібно заохочувати імпорт з інших країн у тих статтях, де ми маємо суттєву частку імпорту", - зауважив Качка.

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Як повідомлялося, законопроєкт №3310 "Про внесення змін до Митного тарифу України щодо тимчасового застосування ставок ввізного мита на окремі види зернових культур" був зареєстрований у парламенті 7 квітня 2020 року. Текст законопроєкту на сайті Верховної Ради станом на ранок 8 квітня відсутній.

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Топ коментарі
+9 Маша Машева
Похоже в закромах Госрезерва уже мыши повесились?
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08.04.2020 14:38
+6 Лео Кот
ну дык...
Николаевский порт забит зерном на экспорт..., дороги с фурами тоже забиты...
Продать свое, а потом купить чужое (в Московии можно) уже в три раза дороже..
Ну как с масками - один в один...
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08.04.2020 14:43
+4 Привет
Зеленое стадо и тут своего не упустило...вначале все продало...а теперь хочет беспошлинно ввезти..
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08.04.2020 14:43
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